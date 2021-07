Manželia Judínyová a Skrúcaný budujú vysnívané sídlo: Aha, čo už pribudlo vedľa vily

Zdĺhavá cesta! Erika Judínyová (50) a Štefan Skrúcaný (61) sú rodičmi svojej princeznej Elly (1), z ktorej majú obrovskú radosť.

Manželia už viac ako štyri roky budujú nové rodinné sídlo v lukratívnej časti Bratislavy. Sťahovanie sa, žiaľ, naťahuje, avšak, ako sa zdá, rodinka si nehnuteľnosť s pozemkom opäť o niečo viac zveľadila. Fotografovi Nového Času sa najnovšie podarilo zachytiť, že vedľa vily pribudol bazén.

Skrúcaný a Judínyová mali vysnívanú predstavu nielen o svojej rodine, ale aj o bývaní, v ktorom budú chcieť tráviť všetky spoločné chvíle. Sen o rodine sa im naplnil pred vyše rokom, keď k nim pribudla roztomilá Ella. No s bývaním sa ich túžby a sny vzďaľovali od reality. Problémy sa spustili na začiatku roka 2016, keď v tesnej blízkosti ich domu nad bratislavským Horským parkom sa začala stavať niekoľkoposchodová bytovka.

Zaľúbenci sa však nevzdávali a bojovali zo všetkých síl a docielili aspoň to, že bytovku posunuli o 12 metrov. A aj keď sa problémy ťahali dlhé roky a rodinka sa s dokončením stavby neponáhľala, dnes je to iné. Pri ich spoločnom hniezdočku najnovšie vyrástol bazén, a tak je jasné, že práce na dome sú stále v plnom prúde.

Korona ich spomalila

Aj keď sa Skrúcaný už viackrát vyjadril, že ich k sťahovaniu nič netlačí, korona predsa len ich plány narušila. „Veľmi nás zabrzdila táto situácia a teraz máme iné priority. Takže sme sa zatiaľ zariadili tak, že núdzovo budeme ešte nejakého pol roka, maximálne rok bývať tu, kde sme,“ povedal koncom minulého roka Skrúcaný. Nový Čas sa snažil so zabávačom skontaktovať, no do uzávierky sa nám to nepodarilo.