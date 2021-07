Aneta Parišková prezradila detaily liečby zákernej rakoviny: Musela som si vybrať drastickú cestu!

Učí sa viac myslieť na seba. Moderátorke Anete Pariškovej (47) minulý rok diagnostikovali zákernú rakovinu, nad ktorou má nateraz vyhrané.

Začali sa vtedy pre ňu náročné dni plné chemoterapií, sĺz a bolesti. No sympatickej blondínke, tak ako vždy, nechýbala húževnatosť a sila ani vtedy. Dnes je šťastná a pendluje aj s manželom Miroslavom (49) a tromi synmi medzi Slovenskom a Floridou. Aktuálne priznala, čomu sa rozhodla definitívne vyhýbať. Aneta Parišková vlani bojovala s Non-Hodgkinovým lymfómom, usadeným pod hrudnou kosťou.

A keďže šlo o veľmi agresívny nádor, liečba sa musela začať hneď. „Docent Drgoňa mi dal na výber, či chcem klasickú chemoterapiu a potom ožarovanie, alebo veľmi intenzívnu chemoterapiu s tým, že sa možno podarí vyhnúť ožarovaniu. Vzhľadom na umiestnenie nádoru som sa chcela vyhnúť ožarovaniu, ktoré by mohlo ohroziť srdce a pľúca, preto som sa rozhodla pre drastickú chemoterapiu,“ priznala blondínka v rozhovore pre magazín Zdravie.

Aneta je veľká bojovníčka a ne­chce sa vzdať práce moderátorky a ani svojej škôlky, no jednu vec predsa zo zoznamu vyškrtla. „Človek s lymfómom by sa už nemal vrátiť do ,starých koľají‘, teda do stresu, v ktorom bol. Myslím si, že aj v mojom prípade prispel k naštartovaniu rakoviny práve extrémny stres. A tak sa mu vyhýbam. Vyhýbam sa predovšetkým zlým, toxickým ľuďom a hejterom. Učím sa viac myslieť na seba a svoje potreby,“ dodala Parišková.