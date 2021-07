Marcel Forgáč po rozchodovom trápení na dovolenke s deťmi: Starší syn ho prerástol

Moderátor Marcel Forgáč (49) si užíva relax za hranicami, pri mori v slnečnom Španielsku.

Nešiel však sám, spoločnosť mu robia jeho synovia Marek a Adam, a tiež známa slovenská spisovateľka Evita Twardzik Urbaníková (45) s manželom a deťmi. Aj napriek trápeniu, ktoré v poslednej dobe prežíval kvôli krachu manželstva s manželkou Adrianou (49), s ktorou si dali zbohom po dlhých 30 rokoch, je na jeho tvári konečne opäť vidieť úsmev.

Tak ako každé leto, aj toto si Forgáč dal od rádia pauzu a doprial si zaslúžený oddych. Tentoraz zavítal so svojimi synmi do neďalekého Španielska. „Traja mušketieri,“ pochválil sa fotografiou z dovolenky. Z nej je zjavné, že starší syn už stihol Marcela prerásť. „Aký je to pocit, keď ťa syn prerastie?“ spýtal sa ho fanúšik v komentári, na čo mu herec odpísal: „Báječný.“

Ako vidieť, manželka Adriana im spoločnosť nerobí, aj keď Forgáč nedávno priznal, že netuší, ako sa situácia po ich odlúčení vyvinie. „Možno sa dáme dokopy ‚ambulantne‘, že každý bude vo svojom dome, a napriek tomu možno budeme mať nejaký spoločný život - dovolenkový, vychovávateľský, intímny a iný. Nikto nevie. Je dôležité, aby deti boli v poriadku,“ povedal v rozhovore pre Šarm.

Ako sa však zdá, jeho predpovede sa zatiaľ nenaplnili, lebo na dovolenku odletela len mužská osádka rodiny. Či sa nakoniec Marcelove slová naplnia a rodina bude spolu vedieť fungovať napriek odlúčeniu, zrejme ukáže až budúcnosť.