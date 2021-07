Robo Papp začul na ulici na svoju adresu komentár, ktorý nemal: Reakcia za všetky drobné

Video

Film Martina Šulíka Muž so zajačími ušami má svoju slovenskú premiéru úspešne za sebou a ujsť si ju nenechali ani spevák Robo Papp s manželkou Veronikou. Film rozpráva príbeh o mužovi, ktorý vďaka zajačím ušiam počul to, čo si ľudia myslia a my sme boli zvedaví, či by túto schopnosť chcel mať aj sympatický spevák . Ten otvorene priznal, že by nielenže chcel počuť čo si kto myslí, no prezradil, že občas skutočne začuje viac, než by mal. Jeho odpoveď vás pobaví.