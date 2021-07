Užívajú si exotiku! Prominentná dvojica Daniela Nízlová (35) a Stano Lobotka (26) odleteli do Turecka, kde oddychujú a vychutnávajú si chvíle s rodinou. Spoločnosť im robí nielen ich rozkošná dcérka Linda (1), ale aj Danielina dvojička Veronika (35) a ich rodičia.

Speváčka a futbalista navštívili Turecko, kde je tropické počasie a príjemné more. „Raj na zemi. Konečne oddych, potom ideme zarezávať do štúdia,“ zverila sa na sociálnej sieti Daniela, ktorá však pozdravila svojich fanúšikov aj fotkou v sexi bikinách. Na dovolenke si užíva celá família, a že to nie je lacný špás. V letovisku Belek sa totiž ubytovali v 5-hviezdičkovom rezorte, kde stojí týždenný pobyt na osobu približne 1 000 eur.