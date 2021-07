„Ty jsi má, levandulová. Úplně celá, celičká, levandulová,“ spieval v legendárnej skladbe Petr Hapka († 70) Hane Hegerovej († 89).

A určite by to zaspieval aj herečke Karin Haydu (44), keby ju zbadal v levanduľovom poli. Karin si zapózovala v krásnom prostredí, ktoré sa nachádza len 20 minút od Bratislavy na Záhorí. Práve tam to neuveriteľne vonia po ikonickom kvete a zábery z poľa sú priam dokonalé.