Tanečník Jaro Bekr o extrémne náročnom období: Nie je deň, kedy by som na to nemyslel

Ďakuje za to, ako to dopadlo. Tanečníka Jara Bekra (47) pred siedmimi rokmi zo dňa na deň zaskočili šialený tep srdca a obrovská únava, ktoré ho donútili navštíviť kardiológa.

A tak si manžel hviezdy Oteckov Moniky Hilmerovej (46) vypočul diagnózu poruchy elektrickej funkcie srdca a musel podstúpiť operáciu. Práve tieto dni sa spätne pozerá na všetko, čo sa v danú chvíľu dialo. Jaro Bekr opísal chvíle, ktoré prežíval, keď mu pred rokmi museli operovať srdce.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

„7. 7. 2014. Bol to zvláštny pocit, odchádzať z domu úplne skoro ráno, keď ešte všetci spali. Nevedel som, čo bude ďalej. Autom po prázdnej Bratislave do nemocnice. Áno, aj nejaká slza bola po ceste. No a potom v nemocnici to už dostalo celkom spád, tam už nemáte nejak veľa času na rozjímanie. Pred 9 ráno som už fotil túto fotku a ležal na stole. Potom nasledovala niečo vyše 6-hodinová operácia. Pri vedomí. Z nudy, ale asi skôr zo stresu som sa s doktorom rozprával o všeličom možnom,“ zveril sa tanečník s pocitmi, ktoré mal pred vyše 6-hodinovou operáciou.

Sisa Sklovska prehovorila o problémoch, má za sebou už 10 operácií: Pandémia mi zachránila život

„Dnes je tomu sedem rokov. S Peťom, čo ma operoval, sme kamaráti. Ja opäť športujem a teším sa z rodiny a zo života. Každý deň, ako povedala doktorka. A nie je deň, kedy by som na to, čo sa mi stalo, nemyslel. Nie je deň, kedy by som za to, ako to dopadlo, neďakoval,“ uzavrel Bekr, pre ktorého nie je deň, kedy by na túto životnú skúsenosť nemyslel.