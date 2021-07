Nela Pocisková a Filip Tůma: Po dvoch rokoch konečne pri mori! Pozrite si fotky spokojnej rodinky

Vytúžený oddych. Speváčka a herečka Nela Pocisková (30) spoločne s Filipom Tůmom (43) vychovávajú svoje dve deti, syna Hektora (5) a dcérku Lianku (3).

Šarmantná brunetka po rokoch na materskej opäť zarezáva v práci a robí, čo miluje, aj keď priznala, že je už so silami v koncoch. Oddych pri mori je tak pre Nelu rozhodne balzamom na dušu.

Nela Pocisková sa s Filipom Tůmom rozhodli dopriať si zaslúžený oddych. Pracovnú pauzu využili n a p l n o a v rámci dodržiavania všetkých opatrení vycestovali. Zbalili svoje dve ratolesti Hektora a Lianku a išli dobiť baterky a aj vitamín D.

Užívajú si more, teplo a slnkom zaliate piesočné pláže, ktoré si ihneď zamilovali aj ich deti. „Po dvoch rokoch sa podarilo,“ napísala herečka, ktorá dala jasne najavo, že práve dovolenka bola to, čo nutne potrebovala. Zábery, ktorými sa pochválila, ukazujú, že rodinka si čas strávený spoločne, poriadne užíva. „Už je dobre. Slnko, more, rodina. Nič viac mi netreba,“ zazneli slová brunetky, ktorá o takomto relaxe snívala už dva roky a tieto dni sa jej to konečne splnilo.