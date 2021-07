Opatovský s manželkou to ťahajú už 15 rokov: Láska z kúpaliska

Úspešnému spevákovi Robovi Opatovskému (49) sa darí nielen na hudobnej ceste, ale aj v súkromí.

Život mu totiž robia krajším jeho dve ženy, manželka Katka a dcérka Hanka. Spevák, ktorý nie tak dávno vytvoril pre svoju rodinku nový krásny domov, sa tak nemá na čo sťažovať. V týchto dňoch však mal aj dôvod na oslavy. Ako totiž prezradil, so svojou drahou manželkou kráčajú po spoločnej ceste už dlhé roky.

„Presne 5. júla 2006 som sa prvýkrát stretol s mojou ženou Katkou na kúpalisku v Rakúsku… Už 15 rokov spolu,“ priznal Robo, pre ktorého je jeho rodina všetkým. Váži si to o to viac, že on sám kompletnú rodinu nemal. Ako sa totiž vyspovedal v jednej zo svojich pesničiek, skoro celý život sa o neho staral jeho milovaný otec, ktorý mu dával lásku aj za mamu, ktorá ich opustila.