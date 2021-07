Peter Šarkan Novák otvorene po pandémii: Moje deti si to odniesli najviac

Moderátor a spevák kapely Hex Peter Šarkan Novák (49) prežíval izoláciu počas pandémie koronavírusu vo svojom domčeku spolu s manželkou Michaelou (34) a deťmi - dcérkou Elou (8) a synom Matyášom (3).

Tak ako väčšina umelcov, aj on si musel dať od práce nechcenú pauzu, ktorú však využil na nahrávanie podcastu o duševnom zdraví. V tejto oblasti sa však zamyslel aj nad svojimi milovanými deťmi, ktoré podľa jeho slov trpeli dlhé mesiace, čo mu lámalo srdce. Šarkan už tri roky žije so svojou manželkou Michaelou a deťmi v Devíne, kde majú dom so záhradou blízko lesa.

Práve to im počas pandémie padlo úplne vhod, pretože mali aspoň nejaké miesto, kde mohli z domu vyjsť a prísť na iné myšlienky. Avšak kontakt, na ktorý boli denne zvyknuté jeho deti, im aj tak veľmi chýbal. „Elka to prežívala veľmi zle, pretože je extrovert a miluje kolektív. Našťastie sme tu mali našu pouličnú ,bublinu‘ a pri dodržiavaní opatrení sme sa stretli aspoň v parku či v lese,“ povedal pre magazín Sóda.

Novák si tiež všimol, že jeho synovi akoby chýba inštinkt nadviazať kontakt s druhými deťmi. „Mladšieho syna sme teraz dali do predškolského zariadenia, lebo sme videli, že mu chýba taký ten bežný detský inštinkt, že zbadá nejaké dieťa a spontánne sa k nemu rozbehne. Akoby ho ani nemal, pretože tretinu života strávil v izolácii,“ doplnil.

Psychiku ovplyvňuje detstvo

Novák tvrdí, že deti si nedokážu jednoducho vybrať nové možnosti vypĺňania voľného času tak, ako dospelí. „Dospelí si počas sociálnej izolácie našli množstvo kompenzačných mechanizmov, napríklad sledovanie seriálov, či online stretnutia. Deti sú však živené interakciou s inými deťmi a vzťahmi v škole, či na rôznych krúžkoch. Ak im odrazu toto všetko vezmeme, nádoba ich kompenzačných mechanizmov sa naplní oveľa skôr než nám dospelým,“ povedal a jedným dychom doplnil, že väčšina psychických problémov vzniká už v detstve: „Hovorí sa, že deti zo všetkého vyrastú, no väčšina psychických a často aj fyzických problémov, ktoré ,somatizujú‘ z tých psychických, má základ práve v detstve.“