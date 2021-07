Oteckovia ich vystrelili na vrchol: Hviezdy Oswald a Kraváriková prezradili novinku

Obľúbení mladí slovenskí herci Oliver Oswald (20) a Zuzana Kraváriková (20), ktorí sú neodmysliteľnou súčasťou divácky obľúbeného seriálu Oteckovia, vymenili televízny seriál za účinkovanie v pripravovanej česko-slovensko-poľskej komédii.

Seriáloví zaľúbenci Oliver Oswald a Zuzka Kraváriková alias Luky a Dorka spolu hrajú v seriáli Oteckovia bok po boku už niekoľko rokov.

Počas tohto obdobia im to začalo spolu ladiť a aj diváci si ich obľúbili. Práve diváci môžu jasať radosťou, pretože dvojicu mladých talentov uvidia aj v pripravovanom filme Indián, ktorý by mal uzrieť svetlo sveta už o pár mesiacov. Ide o komédiu, v ktorej je zobrazovaný príbeh o bohatom finančníkovi, do ktorého sa prevtelí duch starého indiánskeho náčelníka a v jeho živote sa začnú diať rôzne zmeny.

Film sa natáča v Prahe, z ktorej Kraváriková poslala odkaz. „Možno ste sa dočítali, že sa v Prahe práve natáča niekoľko zaujímavých filmov. V jednom z nich ma budete môcť čoskoro vidieť,“ potešila svojich fanúšikov skvelou správou Zuzka.