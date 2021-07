Weiter po smrti manželky Andrey († 47): Opäť zamilovaný! Šťastná dvojica prezradila viac

Slovenský spevák Otto Weiter (65) rok po tom, čo navždy stratil milovanú manželku Andreu († 47), znovu žiari šťastím. To našiel po boku svojej speváckej partnerky Petry Maxin (41), s ktorou si vzájomnú náklonnosť uvedomili len nedávno.

Zo začiatku mali medzi sebou čisto pracovný vzťah. Petra mu dokonca celé dva mesiace vykala. Novému Času však spevák prezradil, že spolu trávia čoraz viac času aj mimo pracovných povinností a je im spolu dobre. Tým, že k sebe prechovávajú určité pocity, sa netaja, no zatiaľ o nich hovoria veľmi opatrne.

Dlhé mesiace trvalo, kým sa spevák Otto Weiter ako-tak spamätal zo straty svojej manželky Andrey. Zdravotné problémy po tejto udalosti neobchádzali ani jeho, dokonca upadol do kómy a pár minút bol na druhom svete. Po tomto náročnom období ho jeho kamarát Noro Meszároš prekvapil, keď mu priviedol novú spevácku posilu, Petru Maxin, ktorú zo začiatku spevák odmietal.

„Ja som bol s Andrejkou 24 hodín denne a zrazu som tu bol úplne sám. Mal som psychické problémy, hrôza, to by dopadlo zle, aj to skoro dopadlo. Neskôr som bol rád, že som so spoluprácou súhlasil, že sem niekto chodí a nie som tu sám,“ povedal pre Nový Čas Nedeľa. Vtedy však ešte netušil, ako sa ich vzťah vyvinie. Postupom času ich priateľstvo narastalo a ich vzťah silnel. To, že k sebe cítia niečo viac, priznali až teraz.