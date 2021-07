Letné zranenia slovenských celebrít: Dve speváčky utrpeli rovnakú zlomeninu v rovnaký deň!

Nešťastie nechodí po horách, ale po ľuďoch... Stačí malá nepozornosť a úraz je na svete.

Svoje o tom vedia aj niektoré dámy zo šoubiznisu. Letné outfity im zdobí netradičný a hlavne nechcený doplnok - obväz.

Beáta Dubasová (58):

Len pár dní pred koncertným turné s Paľom Hammelom, Jankom Lehotským a Vašom Patejdlom si nešťastnou náhodou zlomila malíček jediná žena v tejto hviezdnej zostave. „Vstala som v noci, že idem vypnúť ventilátor. Ako som prechádzala popri posteli, zakopla som malíčkom o skrinku,“ vysvetlila speváčka pôvod svojho zranenia. Našťastie si zachovala chladnú hlavu, z mrazničky vybrala hrášok a priložila si zmrazené vrecko na nohu. „Ráno som šla k lekárke, lebo mi to napuchlo. Poslala ma na röntgen a ukázalo sa, že z banality sa vykľula zlomenina.“

Jasmina Alagič: Zamotala sa do nohavíc

Letný úraz neobišiel ani moderátorku Jasminu Alagič. „Mám pomliaždeniny v ruke, niečo s mäkkými tkanivami. Nie je to nič hrozné,“ nadľahčuje situáciu mamina dvojročného synčeka Sanela. „Chvíľku to bude bolieť, musím mať ruku obviazanú,“ konštatuje. A ako k úrazu prišla? „Stalo sa mi to na rodinnej oslave, moja teta mala 60. V rámci zábavy som chcela nastrašiť svojho syna, prikrádala som sa k nemu odzadu, ako veľká godzila. Mala som oblečené široké, dlhé letné nohavice, i zamotala som sa do nich a zrazu - z bububu bolo bambambam,“ smeje sa Jasmina.