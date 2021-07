Do hrdinov komédie Známi neznámi sa okamžite vcítite: Ak sa vám to ešte nestalo, určite to príde

Mesiac pred uvedením do slovenských kín prichádzajú tvorcovia dlho očakávanej komédie/drámy s predstavením oficiálneho traileru.

Komédia s trpkou príchuťou o partii českých a slovenských priateľov, ktorí sa schádzajú v byte, aby oslávili príchod Nového roka, nastavuje zrkadlo spoločnosti. "Je to filmový príbeh, ktorý pozeráte a hovoríte au! Viete sa vcítiť do väčšiny postáv a príbehu, lebo sa to stalo aj vám. a keď nie, tak sa vám to skôr či neskôr stane", hovorí producentka filmu Wanda Adamík Hrycová.



Počas večera sa totiž medzi filmovými priateľmi zrodil zdanlivo nevinný nápad: vyložiť mobilné telefóny na stôl a nahlas zdieľať každú správu a prichádzajúci hovor. Koľko toho o sebe (ne)smieme vedieť aby sme mohli zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi...?

Adaptácia svetoznámej predlohy Úplní cudzinci (Perfetti sconosciuti) režiséra Paola Genovesa má najviac lokálnych remakov v histórii kinematografie a je zapísaná v Guinnessovej knihe rekordov. Film získal niekoľko prestížnych filmových ocenení, ako Najlepší scenár pre medzinárodný hraný film na filmovom festivale Tribeca 2016 či David di Donatello Awards za Najlepší film a Najlepší scenár.

Slovenskú adaptáciu scenára pripravili Petr Jarchovský - český scenárista filmov Pelíšky, Želary, Občiansky preukaz, Učiteľka, a režisérka filmu Zuzana Marianková.

Filmové postavy stvárňujú známe slovenské a české herecké osobnosti Táňa Pauhofová, Tomáš Maštalír, Petra Polnišová, Klára Issová, Martin Hofmann, Sväťo Malachovský, Tomáš Měcháček a Anna Kadeřávková.