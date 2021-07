Mamička Nela Pocisková je na konci so silami: Meliem z posledného!

Speváčka a herečka Nela Pocisková (30) je dvojnásobnou mamou. S partnerom Filipom Tůmom (43) vychovávajú ich dve malé ratolesti syna Hektora (5) a dcérku Lianku (3), ktoré sú naozaj živé striebra.

Nela, ktorá sa po štyroch rokoch opäť pustila do práce a zarezáva v seriáli Nemocnica, však priznáva, že je na konci so silami. Po tom, čo bola štyri roky doma pri deťoch, je toho na ňu momentálne akosi priveľa a cíti, že sa jej vybíjajú baterky.

Doma u hercov a spevákov Nely Pociskovej a Filipa Tůmu je stále poriadne rušno. Nielenže sú obaja pracovne vyťažení, doma majú dve deti, ktoré sú hotové živé striebro. Ako priznala Nela, ktorá momentálne zarezáva v seriáli Nemocnica, nie je to vôbec jednoduché a má čo robiť, aby všetko zvládla.

„Vôbec sa doma nenudím. Teraz si zvykám na úplne nový režim, na túto celú zmenu, lebo vlastne toto je akokeby prvý projekt väčšieho charakteru, ktorý som začala robiť. A týmto pádom ja som, úprimne poviem, nikdy nechápala a vždy som čakala, keď som bola doma tie štyri roky, proste keď príde ten Filip z práce, tak sa ide venovať, že zober si tie deti, venuj sa im chvíľku. A on nebol veľmi aktívny a ja už to chápem, vlastne z jednej šichty do druhej a ja mám proste niekedy pocit, že ja nechcem ísť s vami nikam, len si chcem sadnúť na gauč a robte si čo chcete, ja chcem len mať pokoj. Čiže je to veľmi náročné, ja sa skláňam pred každou pracujúcou matkou, lebo je to extrémne náročné. Tá energia, deliť to medzi prácu a deti, je to hrozne náročné. Cítim však na sebe, že to je ,zaberák‘,“ priznala herečka Novému Času.