Spevák Richard Müller sa vracia po dlhom čase na pódiá: Zažívam šialený stres!

Tak ako mnohých hudobníkov, aj speváka Richarda Müllera (59) po dlhšej prestávke, ktorá bola nariadená pre pandémiu koronavírusu, čaká leto plné hudby, koncertov a jasajúcich fanúšikov.

Tí sa už tešia, ako si budú môcť jeho najväčšie hity zaspievať spolu s ním, ale nezameniteľný spevák priznáva, že to pre neho nie je vôbec jednoduché. Napriek tomu, že sa na letné turné teší, prežíva neopísateľný strach a trému. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

Richard Müller s kapelou má za sebou už prvé skúšky aj koncert, ktorý sa mu napriek dlhšiemu obdobiu bez vystupovania vydaril. „Skúšali sme už na pripravované koncerty, a keďže ja mám super kapelu, tak sme ani nemuseli dlho skúšať, aby sme prišli na to, že nám to stále ide a že sa nám to páči. Už sme odohrali jeden skvelý koncert v Poprade a čaká nás ešte ďalších desať alebo dvanásť,“ prezradil v Rádiu Jemné Müller.

Tieto koncerty sa začnú v júli, no väčšinu z nich odohrá práve v auguste. Aj keď spevák na javisku strávil veľkú časť svojho života, priznáva, že má pred javiskom obrovský rešpekt a pociťuje neopísateľnú trému. Tej sa niekedy nedokáže zbaviť ani počas koncertu.

„Mne koncertovanie chýbalo, ale je to sporné v mojom prípade, lebo pred každým koncertom mám šialený stres. Takže ja skôr využívam situácie, aby som nekoncertoval. Je to kruté,“ priznal Müller, ktorý však dodáva, že jediným spôsobom, ako trému odstrániť, je spraviť krok vpred. „Riešim to tak, že vyjdem na pódium. Neopadne to síce hneď, niekedy to zo mňa neopadne celý koncert, ale po koncerte to opadne vždy,“ podelil sa spevák o svoje pocity.