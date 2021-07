Otto Weiter po smrti manželky Andrejky († 47) priznáva nový vzťah: Petra mu dvakrát zachránila život!

Rok po úmrtí manželky Andrey Fischer († 47) spevák Otto Weiter (65) bez okolkov priznáva, že má nový vzťah s Petrou Maxin (41). V dome v Zálesí, kde dvojica býva, nás privítali spoločne. Novému Času Nedeľa prezradili, ako to s ich vzťahom naozaj je.

Fotogaléria 11 fotiek v galérii

Zobudil som sa okolo štvrtej, už som nevedel zaspať, iba som sa mrvil. Tak som si medzi pol a trištvrte na päť povedal, že vstanem. Boli sme zvyknutí, že keď som vstal skôr, dal som Andrejke pusu a šiel preč. Tak som sa k nej otočil... Ešte bola teplá, ale nedýchala. To bol šok! Ja s tým srdcom nafigu, nervy okamžite, adrenalín, hneď som volal záchranku. Ten muž na linke mi veľmi pomohol a kým prišli záchranári, viedol ma. Dával som jej masáž srdca a umelé dýchanie, až mi začalo byť zle. Je to strašná námaha, nemohol som dýchať.

Ale nádej na záchranu stále žila.

Žila, lebo počas masáže jej pery, ktoré boli predtým domodra, zružoveli. Záchranár počul, že som hotový, a hovorí, odpočiňte si chvíľočku. Nie, povedal som, nebudem odpočívať. Ja som chcel, nedalo sa... (slzy) Potom prišli záchranári a oznámili mi, že Andrejka už nie je.

Whisky, cigarety, smútok, bolesť, dvakrát ste upadli do kómy, štyri minúty ste boli na „onom svete“. Potom na vás Noro Mészároš ušil búdu a priviedol novú kolegyňu. Petru ste najprv odmietali. Nakoniec vám dvakrát zachránila život.

Uvedomte si, že ja som bol s Andrejkou 24 hodín denne a zrazu som tu bol úplne sám. Mal som psychické problémy, hrôza, to by dopadlo zle, aj to skoro dopadlo. Neskôr som bol rád, že som so spoluprácou súhlasil, že sem niekto chodí a nie som tu sám.

Petra:

Sú to ťažké veci. Do smrti si budem pamätať, koľkokrát ho to zobralo. Aj pre mňa to bolo ťažké. Veľakrát, keď sme pracovali, z ničoho nič prestal, zbledol a plakal. Veci, ktoré dovtedy riešil iba s Andrejkou, teraz riešil s cudzou ženskou, bolo mu to ľúto, nevedel, či má pokračovať v práci, či to má vôbec význam. Ale videla som, ako ho to motivuje. Párkrát sa stalo, že povedal, nechoď sem, a ja som vedela, že práve naopak, musím prísť, že je zle. Dvakrát skolaboval a spadol na mňa - prvýkrát na Sedembolestnú a druhýkrát 12. 12. o 12.00, keď mali s Andrejkou výročie sobáša. Našťastie som bola tu.

Aká je pravda o vzťahu medzi Ottom a Petrou? Čo povedal Weiter o informácii, že sa so svokrou veľmi nemusia? Ako vznikol nápad s predajom Andrejkiných vecí? Ako sa Ottovi po problémoch so srdcom spieva? Čítajte Nový Čas Nedeľa