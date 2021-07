Martin Klinčúch sa pýši zárobkami, o akých sa rovesníkom ani nesníva: Fakt najviac utráca za toto?

Video

Martin Klinčúch sa do povedomia divákov dostal vďaka seriálu Pán profesor, no až šou Tvoja tvár znie povedome vystrelila talentovaného herca na pomyselný šoubiznisový Olymp. Ruka v ruka s tým idú aj slušné zárobky, vďaka ktorým si sympatický mladík dopriava veci, o ktorých sa mnohým jeho rovesníkom môže len snívať. A hoci nie je Martin márnotratný, aj on si rád dopraje a zarobené peniaze investuje prevažne do seba. Nám sa podarilo zistiť, na čo míňa najviac.