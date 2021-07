Zmenený na nepoznanie! Obvinený František Versače Kabrheľ na súde: Čo sa s ním stalo?

Nový Čas len nedávno informoval, že niekdajšia hviezda historicky prvej reality show Mojsejovci František Versače Kabrheľ (44) lieta opäť v problémoch.

Prostoreký Nitran je totiž obžalovaný zo zločinu krádeže a porušovania domovej slobody. Prípad sa ťahá už dlhší čas, no vyzerá to tak, že sa veci konečne začínajú opäť hýbať, pretože včera sa na Okresnom súde v Nitre konalo pojednávanie, na ktoré sa osobne dostavil. Mnohým prítomným však Versače priam vyrazil dych. Prišiel na súd zmenený na nepoznanie a starého Kabrheľa by ste hľadali len márne.

František Kabrheľ sa včera dostavil do budovy nitrianskeho súdu kvôli pojednávaniu, v ktorom je obvinený. „Okresnému súdu Nitra bola dňa 18. 3. 2021 podľa § 234 odsek 1 Trestného poriadku podaná obžaloba na obvineného F. K., stíhaného pre zločin krádeže v súbehu s prečinom porušovania domovej slobody,“ povedala pred časom Novému Času hovorkyňa Krajského súdu v Nitre Patrícia Mišovič. Versače si svoju tvár zo začiatku zakrýval rúškom a slnečnými okuliarmi.

Bolo vcelku tažké zistiť, či to je, alebo nie on, pretože sa za roky zmenil na nepoznanie. Je viac ako jasné, že bývalá hviezda reality show a niekdajší manžel Nory Mojsejovej, ktorá stále nosí jeho priezvisko Kabrheľová, zmenil svoju vizáž razantným spôsobom. Starého Versačeho vo výstrednom oblečení, s pár kilami navyše, bez vlasov a so vždy opálenou pokožkou by ste hľadali márne.