Legendárny herec Martin Huba má za sebou veľký deň: Podporiť ho prišli aj jeho zverenci

Majú pekný vzťah! Legendárny herec Martin Huba (77) už dlhé roky posúva svoje skúsenosti z dosiek, ktoré znamenajú svet, ako pedagóg.

Niektorí sú teraz jeho kolegovia a prišli ho podporiť na krst jeho knihy. Huba má za sebou veľký deň, počas ktorého na neho nezabudli ani jeho bývalí študenti.

„Bol som na krste knihy o svojom profesorovi, pedagógovi, ročníkovom vedúcom, režisérovi, kolegovi a dovolím si povedať priateľovi Martinovi Hubovi. Spomínal na ľudí, ktorí ho v živote najviac ovplyvnili a nasmerovali jeho cestu,“ napísal herec Vlado Kobielsky, ktorý prišiel s Jurajom Kemkom, Lukášom Latinákom a Mariánom Miezgom.

„Pre mňa bol on vzorom a mal som to šťastie, že mi ponúkol krásne divadelné príležitosti... Či to bolo v predstavení 10 malých černoškov, Tančiareň, Amadeus, Aj kone sa strieľajú... Tituly, ktoré režíroval v SND, a ja som mohol stáť po jeho boku,“ dodal Kobielsky.