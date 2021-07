Zuzana Kronerová o prekonaní koronavírusu: Herečka si prešla peklom, jej slová si musíte vypočuť

Video

Herečka Zuzana Kronerová patrí medzi naše najobsadzovanejšie herečky a najnovšie zahviezdi vo filme Martina Šulíka Muž so zajačími ušami. Ten si na svoju premiéru musel kvôli pandémii koronavírusu počkať, no po uvoľnení opatrení sa otvorili brány kín a aj divadiel. Pandémia však dala na istý čas stopku nielen kultúre, no skolila aj známu herečku. Tá otvorene prehovorila o priebehu ochorenia, jej slová si musíte vypočuť!