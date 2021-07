Šokujúci zážitok Jozefa Vajdu: Pri stretnutí s fanúšikom musel vyťahovať doklady, dôvod vás dostane!

Video

Dlhoočakávaný film režiséra Martina Šulíka Muž so zajačími ušami po dvoch odložených premiérach konečne uzrel svetlo sveta a ujsť si ho nenechal ani herec Jozef Vajda. A keďže film rozpráva príbeh o mužovi ktorý je schopný počuť čo si kto myslí, boli sme zvedaví, či by túto schopnosť chcel mať aj Jožko. Ten nás však prekvapil nielen svojou odpoveďou, no aj jedným šokujúcim zážitkom.