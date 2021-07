Zuzana Belohorcová s manželom Hájekom: Návrat do Česka kvôli operáciám!

Zuzana Belohorcová (45) pred pár dňami priletela s celou rodinou do Česka.

Teraz, keď bývajú na ostrove Tenerife, je to na Slovensko a do Česka čo by kameňom dohodili, a tak môžu jednoduchšie a rýchlejšie lietať hore-dole. Keďže sa postupne uvoľňujú aj opatrenia v súvislosti s koronavírusom, dlho neotáľali a na istý čas sa vrátili do rodných krajín. Avšak neprišli len leňošiť a relaxovať, ale Zuzana s manželom Vlastom Hájekom (45) sa rozhodli podstúpiť chirurgické zákroky.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

Belohorcová a Hájek mali operácie naplánované už dlhší čas, no pre pandémiu koronavírusu ich museli o nejaký čas oddialiť. Zuzana podstúpila operáciu vrchných viečok, ktoré ju trápili najmä z estetického hľadiska.