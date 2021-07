Herec Jozef Vajda v šoku z bizarného rozhovoru: To, čo sa dozvedel o sebe od cudzinca, ho dostalo!

Človek sa neraz stretne s tým, že sa o sebe dozvie informácie, ktoré sú buď nepravdivé, alebo pomotané.

V takejto situácii sa už ocitol aj slovenský herec Jozef Vajda (65), ktorého pri ceste vlakom neznámy človek začal ohovárať pred ním samotným počas ich rozhovoru. Šokovaný herec zostal v nemom úžase a na premiére Novému Času prezradil detaily bizarného rozhovoru.

Vajda sa po otvorení kín, ktoré zívali prázdnotou kvôli pandémii koronavírusu ukázal na premiére filmu Muž so zajačími ušami, ktorý na neho, zdá sa, urobil veľký dojem.

„Po dlhom čase som bol v kine. Film Muž so zajačími ušami ma dostal. My šesťdesiatnici sme sa v ňom našli. Navyše som sa po čase stretol aj s bráškom a opäť pokecal s priateľmi,“ radoval sa herec, ktorý sa usmieval na všetky strany. V dobrej nálade sa s nami podelil dokonca o historku, ktorá sa mu prihodila.

„Raz som vo vlaku stretol jedného človeka, ktorý netušil, že som to ja a začal mi o Vajdovi hovoriť také veci, že som normálne neveril. On vôbec nevedel, že som to ja. Hovoril mi, ako sa so mnou dobre pozná, ako sa so mnou kamaráti, ako obťažuje moju ženu, ešte vtedy bývalú, a takéto veci,“ rozpovedal Novému Času svoj zážitok Vajda, ktorý dotyčného následne dostal do pomykova.

„Potom som mu ukázal občiansky a on skoro zomrel. Bolo to hrozné,“ objasnil situáciu herec, ktorý bol inak veľmi rád, že sa po dlhej dobe konečne dostal do spoločnosti a medzi svojich priateľov.