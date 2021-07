Scenárista Andy Kraus prekvapuje: Nový biznis! Prichytený na mieste, kde by ste ho nečakali

Podniká v celkom novej oblasti! Andyho Krausa (53) poznajú všetci ako herca, zabávača a scenáristu.

Jeho seriál Panelák bol mimoriadne úspešný a jeho druhé televízne dieťa Susedia sa teší veľkej obľube medzi divákmi doteraz. Kraus však nelení a stále maká na scenároch. Len málokto však tušil, že Andy nedávno pričuchol k biznisu, ktorý rozhodne nie je z jeho fachu. V bratislavskej zoologickej záhrade totiž stojí jeho stánok s rýchlym občerstvením. A tam sa to rozhodne nekončí. Kraus má totiž v pláne toto podnikanie rozšíriť. Kam to bude?!

Fotograf Nového Času len pred pár dňami zastihol Krausa v bratislavskej zoologickej záhrade. Kto by si myslel, že sa Andy vybral na výlet so svojou manželkou Jankou a dcérkou Adelkou pozorovať zvieratá, ten by sa mýlil. Známy scenárista totiž vyšiel z maringotky, ktorá slúži ako bufet pre návštevníkov zoo. Práve ku gastru Andy najnovšie pričuchol.

„Bol som oslovený. Mám kamaráta, ktorý dlhé roky pracuje v gastre. Tak sme sa o tom rozprávali a povedal som si, že prečo nevyskúšať niečo nové. Čiže išiel som do toho skôr ako investor. Ale občas sa tam objavím, občas s niečím pomôžem, keď treba. Baví ma to,“ povedal s úsmevom Novému Času Kraus, ktorý sa tak okrem písania scenárov, nakrúcania Susedov a starania sa o rodinu venuje aj niečomu celkom novému. Prevádzkovať stánok s občerstvením sa mu zapáčilo, a preto jeho plány pokračujú aj do budúcna.