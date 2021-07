Horkokrvná Jasmina prehovorila o živote s Rytmusom: Toto nemá v ich vzťahu miesto!

Video

Moderátorka Jasmina Alagič Vrbovská a raper Rytmus sú už dva roky šťastnými manželmi a rodičmi malého Sanela. Aj v tých najharmonickejších vzťahoch však sem tam udrú blesky a my sme boli zvedaví, ako je to v prípade Jasminy a Patrika. A keďže sexi Balkánke v tele koluje horúca krv, otvorene priznala ako je to u nich doma s hádkami a čo jej vo vzťahu s raperom chýba.