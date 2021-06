Lujza Garajová Schrameková priznala rany na duši: Drsná kritika od manžela a detí!

Naozaj náročné obdobie v živote! Herečka a stand-up komička Lujza Garajová Schrameková (38) len nedávno otvorila svoju trinástu komnatu a priznala to, čo o nej vedeli len vyvolení.

Brunetka mala panický atak, prepadol ju obrovský smútok a jej depresívne stavy dospeli až do štádia, že musela navštevovať psychologičku. Krušné chvíle ju dokonca takmer stáli manželstvo. A hoci sa z najhoršieho dostala, predsa len ju na duši niečo ťaží. Za všetkým sú jej najbližší, ktorí ju podľa vlastných slov príliš nepodržia a dokonca je od nich pod paľbou drsnej kritiky. Čo sa deje v rodine známej umelkyne?! Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Schramekovú všetci poznajú ako vždy dobre naladenú herečku, ktorá sa veľmi rada zvŕta na pódiu v úlohe stand-up komičky, moderátorky, či herečky. Prostoreká a pozitívna Lujza však skrývala tajomstvo, ktoré jej úsmev na perách rozhodne nevytvára.

Už pred pár mesiacmi totiž priznala psychické problémy, ktoré vyústili až do panického ataku, ktorý ju priviedol až k psychologičke. Aj keď Lujza tvrdila, že je na dobrej ceste a pochmúrne myšlienky odišli, nedávno sa rozhovorila o svojej rodine, a práve táto téma brunetku ťaží. Keď totiž prišlo na otázku, či za ňou rodina stojí, prišla šokujúca reakcia.

„Ja som si predstavila kohokoľvek z rodiny a možno to nie je ich problém, ale nemám pocit, že by za mnou stáli,“ povedala v podcaste Svetlo uprostred tunela. A tam sa to rozhodne neskončilo. Nie je to tak dávno, čo Lujza porotcovala v zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome a tento jej nový flek sa akosi nepozdával jej ratolestiam. Tie ju doslova zvozili pod čiernu zem.

„S deťmi pozerám program, kde som teraz robila porotkyňu, a furt ma dodžubávajú. To, čo si povedala, to bolo trápne, to, ako si mala vlasy, a podobne. Normálne neverím, Grétka má 8, Viktor má 12. Ja som ich podľa mňa vychovala ako ľudí, ktorých som strašne veľa chválila a hľadala v nich to dobré. Ale možno nie, možno si to len myslím, že som ich takto vychovala, možno som úplne kritická, zlá matka. Ja neviem, odkiaľ to majú, že ma takto nepodporia,“ šokuje herečka a v jej hlase cítiť smútok. Jej dcéra je, zdá sa, prehnane úprimná.