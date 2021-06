Výnimočná oslava u Šmahela a jeho dievčat: Aha, akú nádheru si rodinka dopriala!

Tak ten im prichystal skutočne obrovské prekvapenie! Fitnesák a moderátor Martin Šmahel (38) žije pre svoju rodinu, ktorá je pre neho všetkým.

Najmenšia z jeho báb mala nedávno narodeniny, preto sa celá rodina ocitla v oblakoch! To však nebol jediný darček pre rozkošnú Emku (2), ktorá si ešte ako malé bábätko vytrpela veľa.

Šmahel vymyslel pre svoju priateľku Beátu a dcérku Emku let balónom. Samozrejme, nechýbala Beátina dcérka Lily, ktorú má z predošlého vzťahu, a Šmahelova dcérka Mia. Jej mamou je známa moderátorka Miriam Kalisová. Fotogaléria 5 fotiek v galérii

„Naše narodeniny vo výške. S nádherným výhľadom, so skvelým pilotom, pokojná vzduchoplavba so všetkými mojimi dievčatami 300 metrov nad zemou, to je krásny zážitok pre všetkých. Oslávili sme tak maminkine aj Emkine narodeniny a darček sme si užili všetci,“ zveril sa na svojom profile moderátor. Ten je však, zdá sa, aj nádejným cukrárom.

„Emkina oslava zakončená tortou a omylom odletenými balónmi. Torta handmade (moja) azda chutila aj nevegánom. Zjedla sa skoro celá. Šesť detí spokojných, misia splnená,“ doplnil Šmahel a pridal aj fotku sladkej dobroty. Emka robí rodičom veľkú radosť.

Dievčatko však prežilo traumatizujúce chvíle, keď rodičia strachom o ňu ani nedýchali. Narodilo sa predčasne v 6. mesiaci tehotenstva a počas prevozu mala sanitka s 833-gramovým bábätkom nehodu a dievčatko museli oživovať. Emka však bojovala ako levica a teraz deň čo deň napreduje.