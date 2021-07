Video

Moderátorka Karin Majtánová je hrdou mamou dvoch detí, ktoré dlhé roky vychovávala sama. Momentálne energická tmavovláska prežíva obrovskú radosť, nakoľko staršia dcéra Kajka úspešne dokončila vysokú školu. Posledné štátnice však dali zabrať nielen budúcej lekárke, no aj jej známej mame. To, čo sa dialo u nich doma, by ste zažiť nechceli.