Líder kapely IMT Smile je už nejaký ten piatok šťastne zamilovaný do sympatickej Denisy, ktorej splní všetko, čo jej na očiach vidí.

Dvojica spolu trávi všetok voľný čas a v poslednej dobe sú viac na cestách po svete ako doma na Slovensku. Len nedávno sa slnili v Karibiku, odkiaľ si to namierili do talianskych Benátok a aby toho nebolo málo, holubičky odišli do neďalekého Chorvátska, kde oslávili svoje druhé výročie vzťahu. Láska im stále praje a obaja vyzerajú viac ako šťastní.