Otvorená spoveď známej markizáčky: Hrôza v manželstve! O čo všetko som prišla

Známa šefkuchárka Michaela Králiková (36), ktorá sa pred mnohými rokmi zapísala do pamäti divákov účasťou v kulinárksej šou MasterChef, prešla dlhý kus cesty.

Účasť v súťaži, kde predviedla svoj kuchársky talent, jej okrem úspechu priniesla do života aj poriadne čierne mračná. Brunetka, ktorá má tri deti, si totiž prešla terorom a nočnou morou v 12-ročnom manželstve, z ktorého sa bála utiecť. Napriek tomu, že bola úspešná a na výslní, doma za zatvorenými dverami prežívala doslova muky. Čo sa udialo v jej živote a prečo vyhľadala odbornú pomoc?

Život nie je vždy iba rozprávka. Svoje by o tom vedela rozprávať aj talentovaná kuchárka Michaela Králiková. Mladá žena, ktorá sa objavuje aj v markizáckom Teleráne, zostala po skončení šou vo fachu a jej budúcnosť vyzerala viac ako ružovo. Doma za zatvorenými dverami však v manželstve, zdá sa, prežívala peklo na zemi, o ktorom hovorí aj vo svojej novej knihe Stratená, nájdená.

„Tento príbeh nie je len môj. Je to príbeh každej ženy. Vnímam to ako poslanie, pomáhať ženám uveriť, že sú silné, že nemusia zostávať v chorých vzťahoch, povedala Novému Času Miška. Jej jediným útočiskom v ťažkom období boli jej tri deti - Ondrej Tomáš (11), Sarah Salome (9) a Jonáš Rúben (4). S manželom boli vzťahy podľa jej slov viac ako zlé. „Môj život sa občas zdal skôr ako slušný horor, romantická dráma, čierna komédia a niekedy zas ako nekonečná telenovela. Neverím na šťastné konce, kde spolu žili šťastne, až kým nepomreli,“ priznala tajomne Králiková, ktorá domáci teror zaobalila do jemných slov.

„Tvárila som sa, že som v pohode, keď som v pohode nebola. Tvárila som sa, že som šťastná, keď som celý večer preplakala. Pretvarovala som sa a skrývala som, čo sa dialo. Potláčala som svoje pocity a chcela som samu seba presvedčiť, že som v poriadku, keď som v skutočnosti nebola,“ zverila sa v rozhovore pre najmama.sk Miška. Zaujímavé však je, že po jej úprimnej spovedi a tvrdých slovách rozhovor z webu zmizol.

Na konci so silami

Známa kuchárka, ktorá rozdáva úsmevy, kam príde, nebola dlho šťastná. „Prispôsobíme sa často okoliu, zakoreníme sa vo vzťahoch, ktoré sú nám známe, ako-tak znesiteľné. Snažila som sa pochopiť, z čoho vychádzajú moje frustrácie, úzkostné stavy a nervozita. Po neúspešnej manželskej terapii som sa rozhodla pre individuálnu terapiu, avšak s cieľom, aby ma opravili,“ prezradila kuchárka, ktorá sa rozhodla postaviť na vlastné nohy a odísť zo skľučujúceho vzťahu, ktorý ju pomaličky zabíjal.

„Po rokoch zaoberania sa tým, čo povedia ľudia, som sa konečne rozhodla žiť taký život, od ktorého nemusím utekať. Išla som na terapiu, podala žiadosť o rozvod, vzdala sa úspešnej kaviarne, ktorá niesla moje meno, presťahovala sa z dediny do mesta a začala odznova. Prvý návrh na rozvod som mala napísaný už v roku 2012. Keď som ho tento rok čítala, bolo mi veľmi ťažko. Veci boli takmer identické, len dôvody boli vo väčšom objeme. Roky som sa presviedčala, že to nie je ,až tak´ zlé, pokračovala vo svojej spovedi Králiková, ktorá bola podľa svojich slov dlhé roky manipulovaná.

„Vďaka za terapiu. Pol roka mi trvalo, kým som pochopila, že som v poriadku, nie som pokazená, ale žijem pod vplyvom manipulácie. Vyústilo to do rozhodnutia, že sa chcem rozviesť. Nakoniec mi diagnostikovali reaktívnu depresiu z manželských konfliktov.“ Kuchárka však priblížila aj to, akým spôsobom sa stav jej znechutenia zo samej seba stupňoval.

Ako sa vyjadrila, dlhé roky mala znášať ponižovanie, výčitky, až nadobudla presvedčenie o svojej menejcennosti a neschopnosti, ktorému nakoniec aj uverila. „Dlho som si myslela, že nemám na výber a toto je môj osud, keď som pochopila, že mám na výber, zažila som slobodu,“ povedala pre Nový Čas Michaela.

Neverila a našla

Králiková už na lásku neverila. Predsa len však opäť našla šťastie a to, čo v predchádzajúcom vzťahu nepoznala. „Presne toto som potrebovala. Veľa nehy, kopu humoru a trochu irónie. Po rokoch prežívania pocitov ohrozenia a nebezpečia. Pokoj a bezpečie. Láska je. Pre tých, ktorí už neveríte, láska naozaj je,“ ospevovala Michaela svojho nového priateľa Milana Markoviča. „Lásku som nečakala. Ja som ju už nechcela. Nechcela som cítiť. Nechcela som milovať. Nechcela som byť milovaná. Bola som rozhodnutá dať sa dokopy, dať si život dokopy. Ale, ako to už býva, život píše iné príbehy. Prišla láska a nechcela som sa brániť,“ dodala.