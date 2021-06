Ďurovčíková mieri na pódium do šou The Duchon´s: Návrat 9 mesiacov po pôrode! Kto sa postará o synčeka?

Všetko je naplánované! Muzikálová herečka Barbora Ďurovčíková (25) sa stala v septembri 2020 šťastnou mamou rozkošného Janka.

Známy režisér a choreograf Ján Ďurovčík (50) tak dostal od nej ten nakrajší darček a od tej chvíle sa obom manželom zmenil život od základov. Ako sa však zdá, umelkyni práca chýba a s chuťou sa vracia na pódiá. Práve v šou The Duchon´s bude predvádzať svoje spevácke a tanečné kvality. Kde bude v tom čase ich malý šinter?!

Ďurovčíková si odskočí od mamičkovských povinností rovno na dosky, ktoré znamenajú svet. „Veľmi sa teším. Táto šou bola mojím posledným predstavením, už keď som bola tehotná. Teraz to bude vlastne prvé, keď má malý skoro rok. Mám trošku aj rešpekt, pretože som dlho nestála na javisku a nehrala. Keď malý večer zaspí, tak cvičím a trochu trénujem, aby to bolo v poriadku na javisku,“ povedala Novému Času s úsmevom muzikálová herečka, ktorá sa s umelcami predvedie až v piatich mestách na Slovensku.

Diváci tak budú počuť bravúrne spevácke a tanečné výkony na hity legendárneho speváka Karla Duchoňa. No bude to v inom, celkom novom šate. A kto bude s malým synčekom Jankom, keď bude známa mamina na pódiu? „O malého sa bude starať Jano plus moja mamina. A keď budeme hrať v Michalovciach, tak aj jeho rodičia. Malý bude cestovať s nami, pretože ja stále dojčím,“ dodala Barbora.

Umelecká rodina

A veľkú radosť má aj samotný Ďurovčík, ktorý je otcom projektu The Duchon´s. „Nesmierne sa teším na ten moment, keď budeme vlastne všetci traja na predstavení. Okrem iného aj v rodných Michalovciach na Šírave, čiže v hľadisku rodičia, na javisku účinkujúci a jednou z nich moja manželka, ja v zákulisí a synček bude počúvať maminu, Paťa Vyskočila a The Duchon’s. To bude radosť,“ povedal hrdý režisér.