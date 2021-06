Karavanom do sveta, speváčka Katka Koščová pripravila netradičnú dovolenku: Užitočná rada pre rodičov

Víťazka prvej speváckej súťaže SuperStar Katarína Koščová (39) sa s celou rodinou rozhodla zažiť poriadne dobrodružstvo.

Vyskúšali si totiž, aké je to ísť na dovolenku v karavane. A aj keď bola cesta niekedy náročnejšia, rodinka to napokon zvládla a domov si priniesla kopu nezabudnuteľných zážitkov zo svojich ciest. A že toho stihli neúrekom. Koščová si cestu karavanom užívala, aj keď si nie je istá, či to bol najlepší nápad.

Fotogaléria 4 fotiek v galérii

„Karavan je super, ale pre príčetnejších a nepremotivovaných rodičov, ktorí nepovláčia svoje deti vyše 2 000 km. Deti boli uťahané a najradšej by si len tak čľapkali nôžky v blate,“ popísala svoju skúsenosť Katka, ktorá to však zvládla s úsmevom. S deťmi a manželom si počas piatich dní pozreli Benátky, Alpy a rôzne iné miesta, ktorých krása speváčku dohnala k slzám. „Boli okamihy, keď som zadržiaval slzy od krásy. Som rada, že sme po rokoch boli znovu v Benátkach,“ dodala Koščová, ktorá je v šťastnom manželstve dlhé roky.