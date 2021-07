Zuzana Kronerová obeťou krádeže? Známa herečka prišla o tento vzácny kúsok

Video

Zuzana Kronerová patrí bezpochyby k najobsadzovanejším herečkám a to nielen u nás, no aj v susednom Česku. Okrem svojich hereckých kvalít je však známa aj svojou zbierkou okuliarov, ktorých má nespočetné množstvo a práve vďaka nim mení svoj výzor ako chameleón. Obľúbená herečka sa totiž pýši skutočne nádhernými kúskami a možno aj to je jeden z dôvodov, prečo jej dokonca jedny zmizli. Žeby si na ne urobil niekto zálusk? Viac sa dozviete vo videu.