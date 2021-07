Susedia oslavujú veľké výročie: Habera naspieval titulnú pieseň seriálu, na toto si však počkal 15 rokov

Obávaný kat v Susedoch! V populárnom seriáli sa už objavilo množstvo prominentných hostí, ktorí si vyskúšali zahrať epizódnu úlohu.

Spevák Paľo Habera (59), aj napriek tomu, že naspieval titulnú pieseň, v ňom však doteraz neúčinkoval. Všetko sa zmenilo po 15 rokoch.

Mal v živote šťastie

Obľúbený sitkom Susedia oslavuje 15. narodeniny a rovnako aj titulná pesnička Ešte stále som tu ja z pera Paľa Haberu. Pri tejto príležitosti prišla spevákovi od tvorcov Petra Marcina a Andyho Krausa aj ponuka zahrať si menšiu epizódnu rolu.

„Keďže Susedia majú také krásne výročie, poprosili ma, či by som prišiel, a tým, že som bol práve na Slovensku, tak som si povedal, prečo nie. Prídem, poviem pár viet, budem sa z toho tešiť a pôjdem zase domov. Dopredu totiž neplánujem nikdy nič. Dokonca som nikdy neplánoval ani to, či budem v SuperStar. Asi som mal vždy šťastie, že mi niekto zavolal, či nechcem robiť to a to. Keď som si to nechal rozležať v hlave, uvážil som, čo by mi to mohlo v kariére priniesť, či by ma to bavilo a podobne. Tak som si nad niektorými životnými krokmi povedal, že do tohto idem a toto mi môže pomôcť, nie ako spevákovi, ale ako človeku, ktorý sa živí niečím, ako je spev,“ vysvetľuje Habera.

Národný folklór

Spevák sitkom chváli do nebies. „Je dobré, že má Markíza Susedov. Je to v podstate niečo ako Priatelia. Stali sa už takým národným folklórom. Andy a Peter to so svojím kolektívom robia tak, aby si tam Slováci našli to svoje, čo ich pritiahne k obrazovkám. Keďže je to takto úspešné, znamená to, že je to asi dobre vymyslené.“ To, že v seriáli je jeho pesnička, bola vraj náhoda.

„Pokojne tam mohla byť aj nejaká iná, ale chalani si vybrali mňa a keď to takto splnilo účel, tak sme podľa mňa všetci veľmi radi. Mal som vtedy hudobne veľmi plodné obdobie. Zapasovala textovo, je veselá aj satirická a presne spĺňa požiadavky prepojenia piesne so zameraním seriálu, aby od začiatku navodila tú správnu atmosféru, že okej, poďme sa teraz pár minút zabaviť.“

Hlavní protagonisti Peter Marcin a Andy Kraus majú s Haberom dobré vzťahy ešte z čias relácie Uragán. Tam sa dal dokonca nahovoriť, aby hral Červenú čiapočku.„Máme dobré vzťahy, a tak nám napadlo, že keď štartujeme 15. rok spoločného nakrúcania Susedov, nebolo by od veci, ak by si s nami prišiel na chvíľu zahrať. László totiž v novej časti stratí psa a ten bude nakoniec Haberov,“ smeje sa Marcin. Ako svoju premiéru zvládol obávaný kat, sa dozviete už v pondelok.