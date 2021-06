Odhodlaná moderátorka Kalisová prekvapuje: Nová výzva v jej živote

Moderátorka Miriam Kalisová (36) sa rozhodla rozšíriť si vedomosti.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Aj keď si myslela, že štúdiu dala zbohom už navždy, po rokoch zistila, že by sa rada venovala psychológii. Už tento rok by sa mala vrátiť do školských lavíc a naučiť sa niečo nové. Aj keď zatiaľ nevie, ako si rozplánuje čas, aby všetky svoje povinnosti dokázala skĺbiť, je odhodlaná sa s novými výzvami popasovať.

Aj keď má Kalisová už jednu vysokú školu vyštudovanú a na ďalšiu sa vôbec nechystala, nedávno sa rozhodla, že predsa len prišiel čas vyskúšať niečo nové.

„Ja keď som končila sociológiu, tak som si povedala, že už ma nikto na žiadnej vysokej škole neuvidí, maximálne pôjdem na promóciu svojmu dieťaťu. Ale motyka vystrelila a idem od septembra študovať psychológiu,“ priznala svoje plány moderátorka pre Rádio Jemné. Aj napriek tomu, že je odhodlaná a na štúdium sa už veľmi teší, ešte netuší, akým spôsobom to všetko zvládne.

„Povedala som si, že to idem aspoň vyskúšať, či to budem vedieť skĺbiť s prácou, s dieťaťom, aj so svojím životom a so všetkým. Keď sa to podarí, budem rada, keď nie, tak som pripravená, že to po roku nejakým spôsobom nechám odznieť, lebo neviem, do čoho idem, neviem si to zatiaľ predstaviť,“ dodala na záver.