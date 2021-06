Herec František Kovár prepadol novej vášni: Inšpiráciu našiel v manželke

Slovenský herec František Kovár (74) našiel v tmavom období pandémie predsa aj kúsok svetla.

Fotogaléria 6 fotiek v galérii

Kedže príležitosti na hranie v divadle či na televíznych obrazovkách boli značne obmedzené, nezaháľal a začal sa venovať novej aktivite, ktorú, ako sám tvrdí, mal ovládať už dávno. Zobral do ruky varešku a hrnce a učil sa variť. Samozrejme, nebol na to sám. Čo-to odpozoroval od svojej milovanej manželky Daniely, ktorá je skvelou kuchárkou.

Aj napriek tomu, že je Kovár so svojou manželkou už dlhé roky šťastne ženatý, pandémia im istým spôsobom vzťah ozvláštnila. „Tým, že sme boli spolu tak dlho doma počas pandémie, mali sme v podstate možnosť sa spoznať iným spôsobom ako vtedy, keď som utekal do divadla alebo do inej práce. Teraz toho času bolo naozaj dosť,“ povedal v rozhovore pre Nový Čas. Herec sa pochválil aj tým, že jeho manželka je výborná kuchárka a zrazu aj jeho akosi začala hnať zvedavosť a tiež čas vyskúšať si počas pandémie niečo nové.

„Naučil som sa variť, takže malo to aj takúto svetlú stránku. Predsa som už dosť starý na to, aby som sa naučil niečo, čo som už mal dávno vedieť. Aj keď mám doma skvelú kuchárku, je to niečo iné, ako keď mi manželka povie, ako sa čo robí, ako keď človek drží tú varechu v ruke a fyzicky naozaj varí,“ dodal. Netají sa tým, že mu veľmi dobre padne, keď vidí, že druhým chutí jedlo, ktoré pripravil. „Keď to ostatní jedia, povedia, že to bolo naozaj dobré, a keď tá pochvala smeruje k vám, no tak to som sa cítil ako kuchár, ktorý dostal Michelinskú hviezdu,“ priznáva s úsmevom.