Sklovská bojuje s ďalším zdravotným problémom: Schudla už takmer 20 kilogramov!

Pevná vôľa jej nechýba. Speváčka Sisa Lelkes Skovska (55) musela byť pred niekoľkými dňami znovu hospitalizovaná v nemocnici.

Za všetkým sa skrývalo vážne ochorenie rúk, ktoré ju priviedlo až pod nôž odborníkov. No aby toho nebolo málo, pridal sa ďalší zdravotný problém.

Muzikálová diva Sisa Lelkes Sklovska je vždy pozitívne naladená a aj jej vzhľad je doslova mladistvý. V poslednom období však musela podstúpiť operačné zákroky, ktoré síce vyriešili problémy, ktoré mala, no pridalo sa aj to, čo nechcela.

„V súvislosti s operáciami sa mi narušil lymfatický systém a začala som sa veľmi zavodňovať. Ono to je vidieť, že nepriberám iba do niektorých partií, ale že sa zväčším celá. Bola som z toho nešťastná. Vyskúšala som diétu, pri ktorej sa stravujem v menších množstvách päťkrát denne. Je to jedlo s minimom sacharidov,“ prezradila speváčka pre Nový Čas Nedeľa s tým, že zmenila rázne stravovanie.

„Chce to pevnú vôľu, čo však ja mám. Keď sa pre niečo rozhodnem, tak cezo mňa vlak neprejde. Takže za prvý mesiac diéty som schudla 18 kíl, čo bola však väčšinou samá voda,“ dodala Sisa, ktorá vyzerá naozaj fantasticky.