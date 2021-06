Fitneska Mokráňová má za sebou chvíle plné strachu: Dobrovoľníci opravujú strechu maminho domu

Ako v najhoršom sne. Tak sa cítia všetci, ktorí prežili štvrtkové katastrofické vyčíňanie tornáda na Morave.

Medzi ľuďmi, ktorí zostali bez strechy nad hlavou, je aj mama fitnesky a televíznej hviezdy Lucie Mokráňovej (29). Keď sa sexica dozvedela o škodách a obetiach prírodného živlu v obci Moravská Nová Ves, prešiel jej mráz po chrbte. Mala obrovský strach o milovanú mamu, ktorej dom zostal bez strechy. Pomoc však prišla takmer okamžite a na nehnuteľnosti sú opravy v plnom prúde.

Fotogaléria 9 fotiek v galérii

Mokráňová má za sebou chvíle plné strachu o blízkych. Jej mama totiž býva v dedinke Moravská Nová Ves, cez ktorú sa prehnalo ničivé tornádo, ktoré bralo takmer všetko. Obrovskú silu prírodného živlu tak okúsila na vlastnej koži práve jej najbližšia osoba.

„Mama mi volala, že im tornádo zničilo celý dom, zobralo aj strechu domu a garáže,“ povedala tesne po osudnom dni Novému Času Mokráňová. Našťastie sa jej rodina stihla ukryť do pivnice, kde prečkali hrôzostrašné momenty. Jej brat býva tiež v okolí, a to v Hodoníne.

Ten svojej sestre poslal video priamo z miesta, z ktorého doslova mrazí. „Lietali autá, strechy, kamióny, všetko. Bola som tam za rodinou uplynulý utorok a už vtedy bola strašná víchrica a padali stromy, ale že o pár dní príde tornádo, tak to by som nikdy nečakala,“ priznala Lucia. Oblasť zostala akoby odrezaná od sveta. Takúto situáciu ešte nikto z obyvateľov nezažil. „Sú bez elektriny. Komunikujeme veľmi málo, pretože mávajú vybité mobily. Do detailov tak nepoznám, čo sa tam deje,“ povedala nám najnovšie sexica, ktorá myslí na svojich milovaných neustále.