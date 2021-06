Martin Nikodým expresne zdúchol zo Slovenska: Dovolenka na luxusnej jachte

Úspešný moderátor Martin Nikodým (50) je v jednom kole.

Aj keď nebolo počas pandémie koronavírusu až tak veľa pracovných príležitostí a herci, speváci či iní umelci nemali na ružiach ustlané, známy moderátor zarezával v televíziách na jeho stálych projektoch. Nielen v šou Tvoja tvár znie povedome, ale aj v dlhoročnej televíznej stálici Milujem Slovensko. Práve tú v posledných týždňoch naplno nakrúcal, a zdá sa, že si vyčerpal všetky sily. Tie nové sa však expresne rýchlo rozhodol načerpať za hranicami Slovenska. A nie hocijako.

Ostrieľaný moderátor Martin Nikodým je niekoľkoročnou stálicou na televíznych obrazovkách. Má na konte množstvo úspešných projektov, ktoré sú súčasťou jeho pracovnej náplne dodnes. Práve tento formát patrí medzi moderátorove srdcovky, no ale jeho nakrúcanie dáva určite poriadne zabrať. Martin má za sebou predtočených už niekoľko častí a dokonca už aj tú silvestrovskú.

„Trošku sme si zacestovali v čase. Neviem ešte, čo bude v decembri, ale jedno viem. Ja už mám odsilvestrované a tento rok je to v rekordnom predstihu,“ pochválil sa Nikodým, ktorý dal aktuálne najavo, že práce bolo už dosť a potreboval si od všetkého oddýchnuť. Preto sa rozhodol prekročiť slovenské hranice a vybral sa do Chorvátska na luxusnú jachtu. „Pár dní vypnúť. To potrebujem,“ zazneli slová moderátora, ktorý si užíva dovolenkovú atmosféru a nabíja sa pozitívnou energiou na ďalšie dni.