Lakatošová spojila sily s Plačkovou: Miss Universe hľadajú po novom

Bude to veľkolepé a iné. Dlhoročná riaditeľka prestížnej súťaže krásy Silvia Lakatošová (47) po minuloročnej pauze prichádza s veľkým prekvapením.

Miss Universe Slovakia opäť ožíva a na pomoc si privolala našu úspešnú influencerku Zuzanu Strausz Plačkovú (30). Dve krásky tak už zajtra prvýkrát zasadnú za porotcovský stôl na prvom kastingu v Bratislave a spoločne budú vyberať nové krásky, z ktorých niektorá získa korunku.

Dve krásne ženy Silvia Lakatošová a Zuzka Strausz Plačková spojili svoje sily, aby priniesli úplne nový koncept Miss Universe Slovakia. Táto súťaž krásy priniesla slávu už mnohým nádherným ženám a inak to zrejme nebude ani v tomto ročníku. Silvia so Zuzanou totiž začínajú hľadať novú kráľovnú krásy, ktorej sa vďaka tomu môžu otvoriť dvere do úplne iného sveta.

„Kočky, veľmi sa na vás tešíme. Ja a Zuzka vyberáme jednu z vás. Takže príďte dobre naladené, usmiate, treba zabojovať, lebo vás čaká vaša jazda života, to vám garantujem,“ povedala Lakatošová, ktorá sa na kastingy teší rovnako ako kráľovná instagramu Plačková: „Veľmi sa na kastingy aj celú súťaž teším. Cítim veľkú radosť, že je zo strany dievčat enormný záujem, ale na druhej strane cítim aj veľkú zodpovednosť. Je to pre mňa obrovská výzva, ale teším sa na ňu a som rada, že budem môcť priložiť ruku k dielu a nájsť novú kráľovnú krásy,“ povedala pre Nový Čas Zuzana.

Kastingy Miss Universe Slovakia

Nedeľa 27. 6. 2021 Bratislava, Hotel Sheraton od 12.00 hod.

Pondelok 28. 6. 2021 Banská Bystrica, Ministry of fun od 15.00 hod.

Streda 30. 6. 2021 Košice, Hotel Double Tree by Hilton od 15.00 hod.

Sobota 10. 7. 2021 Bratislava, Hotel Sheraton od 10.00 hod.