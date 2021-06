Spoločný biznis s frajerom! Veľké plány markizáčky Polákovej za hranicami Slovenska

Mení život od základov! Moderátorka Adriana Poláková (44) len nedávno šokovala informáciou, že po štrnástich rokoch končí v Teleráne.

A táto správa nebola jediná, ktorá mnohých zaskočila. Okrem toho sa rozhodla opustiť svoju rodnú hrudu, pričom dôvod bol naozaj romantický. Odchádza žiť do Rakúska za svojím priateľom Christianom, ktorý pracuje v IT oblasti. Práve diaľka bola prekážkou, kvôli ktorej dvojica nemohla byť tak často spolu. Avšak teraz sa všetko zmení, pretože sa púšťajú nielen do spoločného bývania, ale aj biznisu.

Fotogaléria 7 fotiek v galérii

Adriana Poláková bola neodmysliteľnou súčasťou markizáckej rannej relácie, s ktorou sa už čoskoro rozlúči. Sťahuje sa za svojou polovičkou do susedného Rakúska. Príbeh lásky Adriany a Christiana sa začal písať v roku 2017, práve počas nakrúcania Telerána. Dvojica však dlhé roky udržiavala vzťah na diaľku a rozhodne sa nevídali tak často, ako by si predstavovali. Preto Adriana nechala život a biznis na Slovensku a ide do Rakúska, kde si dokonca s priateľom kúpili už spoločný dom.

„Bol to, neviem, či to je správne povedané, okamih jedného momentu, keď mi priateľ zavolal, že ten dom, ktorý sme si vysnívali, je na predaj. A vtedy sme si povedali, že ideme do toho. Je to taký väčší dom s veľkým parkom, ale prezradiť môžem ešte to, že tam budem mať sliepočky a domáce vajíčka, na čo sa veľmi teším. Dom je približne 50 km od Grazu, je to taká malá dedinka,“ prezradila Poláková pre Nový Čas.

A aby toho nebolo málo, urobila poriadne odvážny krok a rozhodla sa aj s Christianom vhupnúť do spoločného veľkého biznisu. „Plánujem tam podnikať. Ale tentoraz už na jednom mieste budem sedieť a robiť. Budem podnikať v oblasti turizmu. Budeme tam mať niečo, kam budú môcť turisti prísť sa ubytovať, ale zatiaľ to nie je ešte 100% ani isté, ani nič. Všetko závisí od rekonštrukčných prác, doslova,“ dodala ešte s nádychom tajností Adriana.