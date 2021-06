Tajná oslava 70-tky! Herec Vlado Černý to s kolegami poriadne roztočil: Odkaz Vajdu hovorí za všetko!

Bola to poriadna párty. Známy herec Vlado Černý (70) bol pri zrode Divadla Astorka Korzo‘90, na čele ktorého už stojí niekoľko rokov.

Život ho zavial od päťboja k hereckej kariére, ktorá sa stala jeho neodmysliteľnou súčasťou.A práve s nimi oslávil svoje narodeniny a, ako sa zdá, naozaj vo veľkom štýle. Herec Vlado Černý je známy z obrovského množstva divadelných inscenácií, filmov či seriálov.

Najnovšie ho fanúšikovia mohli vidieť aj v markizáckom seriáli Najhorší týždeň môjho života, kde sa chystá aj pokračovanie. Vlado si užíva život a je stále plný elánu, síl a energie. Aj keď si v minulosti musel prejsť rôznymi ťažkými životnými skúškami, jeho oporou stále je aj jeho manželka Ivetka. No nielen ona mu ten život spríjemňuje, ale aj jeho kolegovia a kamaráti, ktorí boli súčasťou tajnej oslavy Vladovej sedemdesiatky.

„Bola to parádna oslava, Vlado Černý… skoro ako za mlada, iba ráno sa mi trochu ťažšie vstávalo,“ napísal s humorom herec Jozef Vajda. No na veľkolepej párty nechýbali ani Černého dlhoroční spolupútnici Milan Kňažko, Ady Hajdu, Matej Landl či Vlado Kobielsky. Všetci hostia si to zjavne veľmi užili a sú šťastní, že majú v živote takého legendárneho a dobrosrdečného umelca, akým Vlado rozhodne je.