Sklovska s Lelkesom sa navzájom rozmaznávajú darčekmi: Tomu sa povie luxusné prekvapenie!

Len v apríli jej operovali ruku a začiatkom leta absolvovala aj operáciu druhej ruky. To však zďaleka nie sú jediné novinky, ktoré má Sisa Lelkes Sklovska (55).

Chystáte pre manželka Juraja neho nejaký darček na 70?

Samozrejme, ale neprezradím. Ja mu dávam darčeky vyrábať, lebo čo už kupovať mužovi, ktorý má všetko? A tak si lámem hlavu niekoľkokrát do roka, čo vymyslím, a nie je to jednoduché už za tie roky. Často nakreslím a dám vyrobiť. Celkovo som zástancom zábavných darčekov a veselej nálady. Napríklad na Vianoce to u nás vyzerá tak, že ja sa prezliekam do rozličných kostýmov, obsluhujem v nich a on sa každý rok teší, že čo si zase prichystám a aké prekvapenie na Štedrý deň pripravím. Raz pred rokmi mi zo srandy povedal, že by ma chcel vidieť ako Pipi dlhú pančuchu, tak som si to zapamätala a na jeden Štedrý večer som sa tak obliekla. Ten, keď to videl, mal záchvat smiechu a povedal, že to je to najlepšie, čo som pre neho mohla na Štedrý večer pripraviť. Ja som už taká. Muža počúvam, pamätám si a snažím sa prekvapiť ho, keď to možno najmenej čaká.

A aký špeciálny darček ste mu dali vyrobiť?

Napríklad som mu dala odliať z bronzu samú seba. Stála som 11 hodín v sadre. Robil ju môj priateľ a spolužiak z VŠMU, sochár. Bolo to veľmi náročné. Dostal ju na narodeniny pred 10 rokmi. Snažím sa mu dávať darčeky, ktoré sú neobvyklé, zaujímavé a najmä originálne.

Čo také zaujímavé ste od neho dostali vy?

Najväčšia trúfalosť od neho je, keď mi kúpi šaty. Však už ma má tak v oku, že ešte sa nestalo, aby mi nesedeli. Sú to extravagantné šaty na pódiá. V roku 2011 ma Juraj prekvapil na moje narodeniny. V ten deň som hrala v Prahe predstavenie a po ňom som šla autom do Bratislavy. Keď som chcela zaparkovať na svoje miesto doma v garáži, zistila som, že nemám kde. V garáži stálo krásne, červené nové auto a na ňom veľký nadpis „Happy birthday“. Som totiž veľký autičkár, milujem šoférovanie a športové autá. Jazdím veľa a rýchlo.

