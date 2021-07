Sisa Sklovska prehovorila o problémoch, má za sebou už 10 operácií: Pandémia mi zachránila život

Len v apríli jej operovali ruku a začiatkom leta absolvovala aj operáciu druhej ruky. To však zďaleka nie sú jediné zákroky, ktoré má Sisa Lelkes Sklovska (55) za sebou. Prečo musela ísť pod nôž? Ako zvládla pandémiu? Ako dlho jej trvalo, kým sa rozhodla dať sa zaočkovať proti covidu? Ako majú s manželom rozdelené domáce práce a bez čoho nedokáže odísť z obchodu?

Keď sme si dohadovali rozhovor, povedali ste, že počas pandémie ste mali viac práce ako pred ňou. Kultúra však bola stopnutá, čo ste teda robili?

Ja nerobím len to, čo robím v rámci svojej verejnosťou najviac vnímanej profesie. Som štvrtý rok profesorkou na vysokej škole, na Akadémii umení v Banskej Bystrici, takže som sa venovala aj svojim žiakom. S mojím tímom sme napísali štvrtú femme fatale. Prvú som v divadle na Novej scéne v muzikáli stvárnila ako Mata Hari, druhú ako Madame de Pompadour a po nej nasledovala Mária Terézia. Teraz pôjde nie o muzikál, ale o šou so živou kapelou, tanečníkmi, skvelými hercami, pocta bohyni popu Cher. Zahrám si seba a Cher. Šou sa bude volať „Sisa či Cher?“ a zaznejú tam jej najväčšie hity. Prvýkrát sme siahli po modernej téme, nie historickej. Premiéra bude v októbri v divadle na Novej scéne a následne chceme s týmto projektom cestovať po Slovensku i Česku.

Prečo bude štvrtá femme fatale súčasná, keď predošlé neboli?

Je to niečo iné, doposiaľ boli moje femme fatale historické a boli prínosom do môjho života, aby som sa zamyslela nad tým, kto tie ženy vlastne boli a akým prínosom boli pre našu i svetovú históriu. Teraz sme spracovali aktuálnu postavu. Skvelú umelkyňu Cher. Pre mňa je táto speváčka a herečka bohyňa popu. Je to dáma, ktorá vyzerá a pôsobí úžasne už dlhé roky. Je to taký môj vzor, čo sa týka popu.

Keď budem mať toľko rokov ako ona, tak urobím všetko pre to, aby som tak vyzerala aj ja. Jej hudba je skvelá, je priekopníčkou moderného soundu a má ešte k tomu zaujímavé, altové, nezvyčajné zafarbenie hlasu. Celý život ma k nej navyše každý prirovnáva. Ešte aj Štefan Kožka, keď režíroval muzikál Hairspray, kde postavu učiteľky tanca hrá Michelle Pfeiffer a je štylizovaná do Marilyn Monroe, vo mne videl Cher. A tak sa aj stalo.

A to všetko vzniklo počas korony?

Idea štvrtej femme fatale vznikla dávno pred koronou, ale mala som hrať inú osudovú ženu. Neprezradím, ktorú. Ešte si ju zahrám. Sisa či Cher? vznikla 6. marca, keď som odspievala premiéru Turandot. Bolo to veľmi spontánne rozhodnutie inšpirované rokmi prirovnávania k tejto speváčke a finálne potvrdené mojím manželom, ktorý ako top manažér vie robiť zásadné a správne rozhodnutia. Bol to jeho nápad.

Vrátim sa k vašej učiteľskej práci, aké bolo online učenie?

Zlé. Veľmi zlé. Učiť spev online je sci-fi. Ak odhliadneme od toho, že je napr. slabý signál, padá sieť, zvuk je nekvalitný… Tak učte takto spev. Takže moji žiaci chodili za mnou do Bratislavy, ja som chodila za nimi do Bystrice. Keď bol totálny lockdown, tak som musela učiť online a už to nikdy v živote nechcem zažiť.

Boli ste pozitívna na koronavírus?

Našťastie nie.

Ale očkovaná už ste.

Áno. Rozhodli sme sa aj s manželom veľmi rýchlo, vôbec sme neváhali a asi dva mesiace sme už obaja zaočkovaní.