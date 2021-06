Rušno na košickej detskej onkológii: Adamec daroval to najvzácnejšie, s Kandráčom to roztočili

Prvýkrát pustil žilou! Košický rodák Lukáš Adamec (34) premiérovo navštívil transfúzku a daroval krv malým pacientom.

Podporil tak ťažko choré deti z onkologického oddelenia. Spolu s Ondrejom Kandráčom (43) im zahrali aj zaspievali a takto ich povzbudili, aby sa skôr zotavili.

V rámci už 14. ročníka Detskej kvapky krvi pre pacientov Detskej fakultnej nemocnice (DFN) sa teda aj spievalo a hralo. "Je to prvýkrát, čo darujem krv, lebo predtým som bral antibiotiká alebo som nemohol z iných dôvodov. Teraz sa ma opýtali a tento nápad sa mi pozdával. Chcem podporiť všetkých, ktorí potrebujú moju krv, a dúfam, že mladému obecenstvu zlepším náladu," povedal Lukáš Adamec, ktorý má krv skupiny A pozitív a pozitívne chcel naladiť všetkých.

Jeho letné hudobné plány sú jasné a nabité. "Je to koncertovanie a nahrávanie nového albumu, ktorý je vo finálnej fáze. Na jeseň by mal vyjsť plus chystám nejaké single a klipy," dodal Adamec. Pred jeho vystúpením s gitarou deti v areáli DFN potešil spevom a hrou na husliach Ondrej Kandráč, ktorý všetkým pripomenul, že hudba naozaj lieči! Spoločným prianím oboch muzikantov bolo, aby sa malí pacienti aj rýchlo zotavili.