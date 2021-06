Manželia Gáboríkovci nemôžu byť pyšnejší: Veľká vec v živote dcérky Belly

Najkrajšie chvíle! Prominentní manželia Ivana (34) a Marián (39) Gáboríkovci sú už pár týždňov v Chorvátsku, kde si vychutnávajú nerušený relax. Ich malá dcérka Bella (1) napreduje deň čo deň a len nedávno urobila sama prvé kroky. Tieto nezabudnuteľné momenty stihli hrdí rodičia aj zachytiť.

Ivana a Marián Gáboríkovci odcestovali aj s dcérkou Bellou do Chorvátska. Čarokrásne more, pláže a teplý vzduch si nevedia vynachváliť a vyzerá to tak, že tak skoro sa im domov nechce vrátiť. Rodinka si užíva vzájomnú pohodu a nič iné k šťastiu nepotrebuje.

Pre rodičov je ich Bella obrovským pokladom, ktorý im robí veľkú radosť. „Už sa nám rozchodila,“ napísala k rozkošnému videu Ivana. Ich dcérka totiž celkom sama prešla pár metrov a vzápätí objala svoju hrdú maminu. Je teda isté, že z Belly rastie už veľká princezná.