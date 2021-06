Ani Viktor Vincze sa nespráva dokonale ekologicky: Sú skrátka veci, ktoré odmietam robiť

Je jedným z najznámejších slovenských influencerov, pokiaľ ide o ekológiu.

Nemá problém otvorene rozoberať ani témy neplodnosti či adopcie, aby rozpustil tabu s nimi spojené, a teraz navyše vysvitlo, že sa spolu s manželkou Adelou rozhodli zapojiť do zaujímavého programu pomoci bezdomovcom. Tém na debatu s moderátorom Viktorom Vinczem (30) bolo viac než dosť.

Vaša TOP téma, ktorú komunikujete cez sociálne siete, je ekológia. Máte sa ešte spolu s Adelou kam posúvať, zaplniť nejaké medzery? Robiť niečo ešte dôslednejšie, čistejšie?

Tých medzier je množstvo, ale mnohé sú také, o ktorých si nemyslím, že ich budeme niekedy plátať. Ideme na maximum toho, čo vieme, no dokonalosť zopár ľudí nie je riešením. Riešením je osem miliárd, hoci nedokonalých. Keď svojím príkladom inšpirujeme ďalších, aby začali robiť aspoň malé kroky, ako napríklad separovanie, tak to má oveľa väčší zmysel, akoby sme my v našej domácnosti išli na 100 % eko. Sú skrátka veci, ktoré ja odmietam robiť. Napríklad nebudem so sebou nosiť textilné vreckovky a nebudem vo vrecku nosiť vlastný sopeľ. (smiech) Papierové vreckovky sa vymysleli z dôvodu, aby sa zvýšila úroveň hygieny, nech so sebou nenosíme celý deň vlastné bacily. Toto je v mojom živote zatiaľ absolútne neprekonateľnou prekážkou.

Koncom minulého roka ste s pomerne ťažším priebehom prekonali covid. Viete už takto s odstupom času zhodnotiť, či ste úplne v poriadku?

Ešte som nebol na pravidelnej preventívnej prehliadke, ale subjektívne sa cítim fajn. Akurát trošku nevládzem spievať. Dôležité pre mňa je, že som už zaočkovaný obidvoma dávkami, takže strach z toho, že by sa to zopakovalo a že by to bolo pravdepodobne aj silnejšie, je zrazený na minimum.

