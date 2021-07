Celebritné mamičky Orviská, Mokráňová a Krajčírová: Naše tipy na dovolenku s bábätkom

Ako sa pripraviť na dovolenku s maličkým členom rodiny a na čo určite nezabudnúť? Spýtali sme sa známych mamičiek, ktoré už so svojimi malými pokladmi absolvovali dovolenku pri mori. Tu je teda zoznam vecí, ktoré nosia vždy so sebou, a tiež zopár užitočných rád.

Ak sa chystáte na dovolenku s malým bábätkom, treba mať na pamäti viacero vecí. „Beriem skoro všetko a nespolieham na to, že tam dokúpime, čo chýba,“ hovorí fitnestrénerka Lucia Mokráňová, ktorá už so svojou ročnou dcérkou Tali bola v Dubaji a pred pár dňami sa vrátila z Grécka.

V kufri nosí všetko

Blondínka nezabúda ani na jedlo, ktoré si nosí z domu. „Základ je mať dojčenskú vodu, sterilizátor fliaš a aj nové, ,neokukané‘ hračky na cestu,“ smeje sa a pokračuje. „Sú to proste veci, ktoré denne používame, kozmetiku, lekárničku a, samozrejme, veľa plienok.“ Hotel vyberajú s partnerom hlavne podľa potrieb bábätka. „Musí tam byť dostatočný priestor na kočíkovanie, nablízku obchod s potravinami, ak by bolo treba niečo dokúpiť.“ V prvom rade myslí na kvalitný opaľovací krém.

„Talinku natieram faktorom 50, má plávací overal, tiež s ochranou pred slnkom. Mamičkám odporúčam natierať riadne aj ručičky, dlane, nohy a chodidlá, pretože tie väčšinou deťom nezakrývame. Cez najväčšie slnko sme iba v tieni a k vode chodíme až neskôr.“ Saša Orviská bola s päťmesačným Jonatanom na ostrove Turks and Caicos. „Na dovolenke s bábätkom treba len SPF 50, klobúčik, vodu a v ruke slnečník,“ hovorí mama, ktorá ešte stále dojčí.

Známy ostrov si vyberala najmä podľa vzdialenosti, pretože práve vtedy bola v New Yorku, kde chodí do školy jej staršia dcéra Viktoria. „Nemám rada obrovské rezorty na pláži a taký americký štýl dovolenky. Chcela som kvôli Jonatanovi najmä pokojný oceán, čisté ubytovanie a bazén, takže to určite zavážilo, aj keď môj štýl dovolenky to nebol. Keď bude trošku väčší, teším sa na väčšie dobrodružstvá,“ hovorí jojkárka, ktorá so synčekom trávila väčšinu času v tieni, alebo v ruke držala slnečník.

Ochrana je prvoradá

Moderátorka Barbora Krajčírová hovorí, že najdôležitejšie je byť pripravený na cestu. „Väčšinou sa strava aj zabudnuté oblečenie či kozmetika dajú dokúpiť, ale na cestu by som zabudnúť nechcela nič. Myslela som najmä na príkrm v skle a ohrievač, vodu v termoske, mlieko a podobne. Skrátka, aby to, čo dostáva doma, mohol mať ako-tak komfortne aj na ceste. Cestovali sme totiž autom do Chorvátska, takže všetko potrebné som mala pri nohách. Kristián má 10 mesiacov, preto sme sa ešte na reštauračnú stravu nemohli spoliehať.“

Barbora sa dokonca pred cestou radila aj s odborníkom, ktorý jej dal pár dôležitých rád. „Deti by sa všeobecne mali vyvarovať priamemu slnečnému žiareniu, ideálne by sme s nimi mali vyhľadávať tieň a medzi 11.00 – 15.00 byť mimo slnka úplne. Keďže vieme, že sa slnečným lúčom dokonale vyhnúť nedá, používali sme krém s SPF 50, klobúk a oblečenie z plavkoviny. Je to vec, na ktorú nedám dopustiť, dlhé plavkové tričká, či nohavice alebo komplety. Nemali by sme zabúdať ani na príjem tekutín, či ide o bábätká, staršie deti alebo aj nás rodičov.“