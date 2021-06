Bagárová priznala, čo ju na priateľovi Muradovovi rozčuľuje: Pri tomto už stráca nervy!

Ani vzťah českej speváčky Moniky Bagárovej (26) a MMA zápasníka Makhmuda Muradova (31) nie je bez jedinej chybičky.

Ako si všimol Blesk.cz, kráska na Instagrame odpovedala na otázky fanúšikov a nevyhla sa ani tej, aký je život po boku úspešného bojovníka organizácie UFC. A speváčka úprimnosťou nešetrila!

,,Skôr by som to nazvala životom so športovcom, ktorý má veľké ciele a robí šport na profesionálnej úrovni. To nie je jednoduché pre žiadnu ženu. Taký vzťah vyžaduje obrovské sebazaprenie, dôveru, trpezlivosť a lásku. Je to úplne iný svet ako ten hudobný,“ vysvetlila Monika priaznivcom.

Pre ,,Macha“, ako drsňáka prezývajú, je normálne trénovať dvakrát za deň a aj v nedeľu. ,,To, čo ma na ňom najviac otravuje, je, že vkuse len periem a periem oblečenie z tréningu. Inak pohoda,“ napísala speváčka, no spomenula si ešte na jeden problém.

,,Ehm, vlastne ma ešte jedna vec dosť vytáča. Tá Dota (počítačová hra, pozn. red.), ktorú hrá na počítači. Vždy mu hovorím, že ten počítač hodím o zem, ale ešte som na to nemala odvahu,“ vyžalovala sa kráska. S Makhmudom má dcéru Rumiu, porodila ju v máji 2020.